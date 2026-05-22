Turquía intenta tranquilizar a los mercados tras la destitución de la cúpula opositora

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Estambul, 22 may (EFE).- El Gobierno turco ha lanzado este viernes varios mensajes para destacar la estabilidad financiera de Turquía y su condición de «puerto seguro», respondiendo así al descalabro de la Bolsa de Estambul el jueves tras la decisión judicial de sustituir a toda la cúpula del mayor partido de la oposición, el socialdemócrata CHP.

«Nuestro comité ha evaluado que la economía turca es, en gran medida, resistente a los choques, gracias a un marco político saludable y un fuerte colchón de capital», declaró el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, tras presidir una reunión sobre estabilidad financiera del Banco Central.

Horas más tarde, también el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, subrayó en un discurso la «resistencia de la economía turca frente a las crisis que se viven últimamente en la región» y prometió introducir pronto más medidas financieras e institucionales para reforzar la competitividad del país.

Ninguno de los dos mencionó el choque causado en los mercados ayer por la decisión de un tribunal de Ankara de anular el congreso en el que el CHP eligió en 2023 a su actual líder, Özgür Özel, y su sustitución por su antecesor, Kemal Kiliçdaroglu.

El partido ha denunciado la sentencia, que ha recurrido ante el Supremo, como una maniobra política del Gobierno para erosionarlo.

El CHP fue el más votado de las elecciones municipales de 2024, en las que el partido islamista AKP de Erdogan sufrió su primera derrota en 23 años, y lidera las encuestas para los próximos comicios parlamentarios, previstos para 2028.

La Bolsa de Estambul cayó ayer un 6 %, hasta que la dirección del organismo decidió interrumpir las transacciones, y este viernes, el índice se ha recuperado parcialmente, marcando una subida del 4,9 %.

La lira turca apenas cayó un 0,2 % frente al dólar, debido en parte a que los bancos públicos turcos vendieron entre 5.000 y 6.000 millones de dólares para defender la estabilidad de la moneda nacional, asegura el periódico económico turco Dünya.

Este diario da por hecho que la decisión judicial respecto al CHP ha contribuido a aumentar la inseguridad de los inversores respecto a Turquía, junto a la inestabilidad regional provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Solo el jefe de Comunicación de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, aludió en un discurso hoy a la tensión política interior como riesgo de estabilidad económica, denunciando «manipulaciones».

«Hoy, mantener la estabilidad de Turquía como puerto seguro es nuestra prioridad. Continuamos luchando contra quienes, tanto dentro como fuera del país, se dedican a manipular para arrastrar Turquía al caos y la confusión», escribió Durán.

La detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, también del CHP, en marzo del año pasado, no solo provocó una caída de la lira superior al 3 % en una sola jornada, sino que también causó una nueva subida de la inflación, el mayor problema de la economía nacional turca, que lleva meses estancada alrededor del 30 % interanual. EFE

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