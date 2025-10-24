Turquía interviene una televisión opositora tras detener a su director

Ankara, 24 oct (EFE).– Las autoridades turcas han puesto al canal opositor TELE1 bajo control de un administrador fiduciario y han cortado el programa habitual, tras detener a su director y registrar la sede de la emisora en un caso relacionado con un supuesto espionaje.

Durante la emisión principal del noticiero vespertino, se vio cómo equipos policiales llegaron al canal. Poco después se cortó el informativo y en su lugar comenzó a transmitirse un viejo programa de salud.

Según los medios locales, la propiedad del canal fue transferida al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF).

Todo esto ocurrió horas después de que el director de TELE1, Merdan Yanardag, fuera detenido esta mañana.

La Fiscalía General de Estambul vinculó la toma de control de la emisora con la detención de Yanardag y destacó, en un comunicado, que si bien el hijo del director era el propietario legal del canal, Merdan Yanardag era el «operador de facto» del mismo.

El Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF), un organismo estatal autorizado para embargar empresas en ciertos casos legales, se hizo cargo oficialmente de la emisora, y nombró a Ibrahim Pasali, un columnista del diario oficialista Yeni Safak, como nuevo director de TELE1, informó el periódico BirGün en su web.

«Nos están quitando un derecho garantizado por la Constitución, el derecho a acceder a la información, y esta decisión tiene como objetivo intimidar a todos los canales de la oposición», declaró Gül Çifti, vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición en Turquía.

Al confirmar la detención de Yanardag esta mañana, la Fiscalía anunció que en la investigación del caso sobre espionaje procederá a interrogar al destituido y encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, quien como candidato del CHP a la presidencia del país es el principal rival del actual jefe de Estado y Gobierno, el islamista Recep Tayyip Erdogan. EFE

