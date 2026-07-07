Turquía llama a desarrollar «capacidades concretas» con poder disuasorio en la OTAN

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Ankara, 7 jul (EFE).- El ministro de Defensa turco, Yasar Güler, hizo este martes un llamamiento a los aliados de la OTAN para impulsar el desarrollo de armamento, creando capacidades y cadenas de suministro antes de que sea «tarde» para que ejerzan un poder de disuasión.

«La preparación debe empezar hoy», dijo el ministro turco en una intervención ante el Foro de Defensa que se celebra en la primera jornada de la 36ª cumbre de la OTAN en Ankara.

Güler señaló que las guerras recientes han demostrado que los países deben prepararse con suficiente antelación para estar en situación de poder responder con éxito a una amenaza.

En este contexto, aseguró que su país considera «un objetivo importante» elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) y advirtió de que intentar crear cadenas de suministro o establecer estándares comunes para afrontar conflictos que ya han empezado podría resultar «demasiado tarde».

«Nuestro llamamiento es claro: convirtamos los compromisos en capacidades, los recursos en producción, nuestra fuerza industrial en disuasión, y fortalezcamos la solidaridad de la Alianza no con palabras, sino con capacidades concretas que ofrezcan resultados sobre el terreno», subrayó Güler.

Por su parte, el vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, resaltó los logros alcanzados por la industria armamentística de su país en los últimos años y pidió eliminar todo tipo de restricciones al comercio de armas entre los países aliados de la OTAN.

«Debemos eliminar las restricciones comerciales y las sanciones en el sector de la defensa entre los aliados. Debemos acabar con estas sanciones y restricciones sin sentido», dijo.

Al mismo tiempo, defendió que el desarrollo del sector tiene un impacto positivo en otros ámbitos de la sociedad.

«La fortaleza de la industria de la defensa ya no es una cuestión exclusiva de los Estados y las empresas. El éxito en este campo sólo puede lograrse con la cooperación de las universidades, el sector financiero y los recursos humanos, implicando a todos los sectores de la sociedad en el proceso», indicó Yilmaz.

«Toda esta estructura depende de los recursos humanos, y Turquía cuenta con una fuerza laboral joven en la industria de la defensa, con una edad media de 34 años y donde la mitad de los ingenieros son mujeres. Esto nos indica que el futuro es nuestro», aseguró el vicepresidente turco. EFE

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