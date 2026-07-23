Turquía lucha contra gran incendio forestal en la costa mediterránea en plena ola de calor

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Ankara, 23 jul (EFE).- Los bomberos turcos combaten este jueves un gran incendio forestal en el turístico distrito de Fethiye, en el suroeste de Turquía, mientras las altas temperaturas y los fuertes vientos mantienen activas las llamas pese al despliegue de centenares de medios terrestres y aéreos.

El incendio comenzó el miércoles en una zona boscosa de la aldea de Gökceovacik, en la provincia de Mugla, una región costera del suroeste de Turquía conocida por sus destinos turísticos en la costa mediterránea.

Las autoridades aún no han podido determinar todavía el origen del fuego, que ha sido avivado por el viento y las altas temperaturas de más de 35 grados, con lo que las llamas se extendieron y varias viviendas fueron evacuadas de forma preventiva.

No se han registrado heridos, según las autoridades locales.

En las labores de extinción participaban 417 efectivos, 126 vehículos terrestres, cinco aviones y 14 helicópteros, según informó el Gobernador provincial.

Otro incendio forestal se declaró el miércoles en el distrito de Kuyucak, en la vecina provincia de Aydın, también en el oeste de Turquía y otro importante destino turístico de la costa del Egeo.

El fuego fue combatido con tres aviones, cuatro helicópteros, 15 camiones de bomberos y equipos terrestres, y quedó bajo control al final de la jornada.

Turquía ha sufrido una sucesión de incendios forestales en las últimas semanas debido a una ola de calor que ha elevado las temperaturas por encima de los 35 grados en distintas partes del país.

El Servicio Meteorológico Estatal de Turquía prevé que las temperaturas comiencen a descender a partir del jueves y que las lluvias lleguen a gran parte del país durante el fin de semana.

Sin embargo, no se esperan precipitaciones en Fethiye, donde el incendio continúa activo.

El pronóstico mantiene cielos despejados, con temperaturas de alrededor de 36 grados este jueves, 34 grados el viernes y un descenso temporal hasta 29 grados el sábado antes de volver a subir hasta 37 grados en los días posteriores. EFE

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