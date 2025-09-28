The Swiss voice in the world since 1935
Turquía mata a 8 supuestos yihadistas en Siria involucrados en asesinato de chófer turco

Estambul, 28 sep (EFE).- Agentes del servicio secreto turco, conocido como MIT, han localizado y matado a 8 supuestos yihadistas en Siria, a los que consideran responsables del asesinato de un chófer turco, perpetrado hace una semana, informa este domingo el Ministerio del Interior turco.

La operación, coordinada con las autoridades sirias, se lanzó después de hallarse ayer en la provincia meridional de Mersin el cadáver de un ciudadano turco, conductor de un minibús en Ankara, desaparecido el domingo de la semana pasada, detalla la cadena turca NTV.

A partir de ahí, la policía reconstruyó que el chófer había sido secuestrado en Ankara por dos individuos, que finalmente lo mataron y utilizaron su vehículo para pasar a Siria, junto a una «familia con ideario del Daesh (Estado Islámico)», sumando en total 14 personas, según informó Interior en la red X.

Los agentes turcos del MIT localizaron a los sospechosos en la localidad de Atima en una casa en la región siria de Idlib, fronteriza con Turquía, pero estos no se entregaron, sino que iniciaron un tiroteo, en el que 8 de ellos murieron y seis fueron detenidos, dos de ellos heridos, informa el comunicado.

Los dos sospechosos de haber secuestrado y matado al chófer han sido trasladados a Ankara, donde residían antes, para ser juzgados, pasando a prisión preventiva, concluye la nota de Interior, que no informa sobre la nacionalidad de los implicados en el caso. EFE

iut/rf

