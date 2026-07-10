Turquía ofrece sus condolencias a España por las víctimas del incendio en Almería

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Estambul, 10 jul (EFE).- El Gobierno turco ha expresada este viernes sus condolencias a España por las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos, en Almería (Andalucía), con al menos 12 muertos.

«Nos hemos enterado con profunda aflicción de la pérdida de vidas a causa del incendio forestal declarado ayer, 9 de julio, en la ciudad española de Almería», indica un comunicado del Ministerio de Exteriores turco.

«Ofrecemos nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos y al pueblo de España y deseamos una rápida recuperación a los heridos», concluye la breve nota, publicada en la web del Ministerio.

Los cuerpos de seguridad siguen rastreando la zona, mientras que los equipos de extinción tratan de controlar el fuego en un contexto marcado por el viento y por las dificultades del terreno escarpado.

El Gobierno regional de Andalucía ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas del incendio, que ha calcinado unas 4.000 hectáreas y que deja, por el momento, un balance de 12 víctimas mortales y 24 personas no localizadas. EFE

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