Turquía pide acceso al fondo europeo de defensa y recibe el apoyo de Alemania

3 minutos

Berlín, 28 nov (EFE).- El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, insistió este viernes en que su país también se ve afectado por el actual debate sobre la arquitectura de la seguridad de la Unión Europea (UE) y de la OTAN frente a la invasión rusa de Ucrania, por lo que pidió acceso al fondo europeo de defensa de 150.000 millones de euros, SAFE, una medida que cuenta con el apoyo de Alemania.

«Actualmente, SAFE tiene para nosotros un valor muy importante, y es fundamental que Turquía no quede al margen, sino que esté incluida», señaló Fidan en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

«La industria de defensa turca tiene una gran capacidad y las Fuerzas Armadas cuentan con una amplia experiencia, de manera que sería de interés mutuo para Europa y Turquía que Turquía pueda integrarse en este mecanismo», enfatizó.

Fidan sostuvo que Turquía, Alemania y muchos otros países miembros de la OTAN son también parte de la UE, lo que significa que gran parte de la planificación de la Alianza Atlántica en el ámbito de la seguridad afecta directamente a los intereses de Europa.

El jefe de la diplomacia turca añadió que la UE ha debatido la búsqueda de una nueva orientación en el plano de la seguridad y defensa ampliamente en su seno, «pero esta seguridad, esta defensa, también nos concierne profundamente a nosotros», especialmente en las negociaciones de paz que impulsa EE.UU. para Ucrania.

Fidan reiteró la oferta del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de estar dispuesto a ser nuevamente anfitriona de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul, donde hubo ya tres rondas antes del verano, recordó.

«No se debe temer a sentarse en la mesa de negociación: no hay nadie que gane una guerra y pierda la paz», enfatizó.

Wadephul apoyó completamente su colega turco, al afirmar que, en paralelo a la adquisición y organización conjunta del equipamiento militar a nivel de la UE, debe «permitirse también el acceso a otros socios de la OTAN».

«Considero que el instrumento SAFE debe abrirse a Turquía y al Reino Unido como importantes socios de la OTAN. Sobre esto estamos manteniendo conversaciones constructivas», indicó.

También reiteró el apoyo alemán a reactivar el proceso de negociación con Turquía para su futura adhesión a la UE cuando Fidan lamentó el «estancamiento» al no abrir Bruselas los capítulos para avanzar en este camino.

«Tenemos que tomarnos en serio cuando Turquía dice que la UE es su objetivo estratégico», recalcó Wadephupl.

«Como estoy firmemente convencido de que es algo positivo para la Unión Europea y para Turquía, debemos tomar esas palabras en serio y, como UE, acercarnos a Turquía y, como he dicho, utilizar y fortalecer todos los canales de diálogo que tenemos», señaló.

Al ser preguntado por los derechos humanos en Turquía tras la condena del veterano periodista Fatih Altayli a cuatro años y dos meses de prisión por amenazas indirectas contra Erdogan en una emisión de su canal de YouTube, algo que él siempre ha negado, Wadephul señaló que «las decisiones fundamentales sobre valores de la Unión Europea no son negociables».

«En ese sentido, estos temas forman automáticamente parte de nuestras conversaciones y seguirán siendo cuestiones que deben tratarse dentro del proceso de adhesión de Turquía a la UE», indicó.

«El proceso no se vuelve imposible si ciertos capítulos no se abren inmediatamente debido a problemas; esos temas se pueden abordar más tarde, y donde no hay problemas, se puede avanzar», replicó Fidan. EFE

cae/ah

(foto)