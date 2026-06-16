Turquía pide evitar posibles sabotajes de Israel al acuerdo entre Irán y Estados Unidos

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Moscú, 16 jun (EFE).- El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, pidió hoy evitar posibles sabotajes de Israel al acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero tras el inicio de unos bombardeos estadounidenses e israelíes contra el país persa.

«Es imprescindible evitar posibles intentos de sabotaje con las que Israel podría intentar hacer descarrilar el procesos y discursos que podrían envenenar el ambiente de paz en este proceso delicado hasta que se hayan llevado a cabo la firma definitiva», dijo el jefe de la diplomacia turca tras reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú.

Según Fidan, «la actitud de Israel en la región no es el problema de unos cuantos países; es un problema del mundo entero».

«Si Israel se viera frente a un esfuerzo diplomático del mundo entero, no podría dar ningún paso (de sabotear el proceso). Los países deben ser sinceros, llamar mal lo que está mal, dar las respuestas necesarias. En ese caso, Israel no podrá dar pasos», aseveró.

El ministro turco insistió en que antes de la firma del acuerdo final es «esencial evitar la retórica que puede envenenar el ambiente de paz».

Fidan saludó la voluntad política de los líderes de Irán e Estados Unidos para alcanzar el trato y también valoró altamente los esfuerzos de mediación de Pakistán, así como el apoyo brindado por Catar y Arabia Saudí a las iniciativas diplomáticas para resolver el conflicto.

«Mantener el estrecho de Ormuz abierto al paso seguro, libre e ininterrumpido de todos los buques, como lo estaba antes de la guerra, es de vital importancia no solo para la estabilidad regional, sino también para la seguridad energética mundial y el comercio internacional», insistió.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también recibió ayer con «satisfacción» el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán y lo calificó como «un desarrollo importante para establecer la paz y la tranquilidad» en Oriente Medio.

«Espero de todo corazón que esta noticia, que el mundo entero ha necesitado durante mucho tiempo, ayude a allanar el camino para una paz y seguridad duraderas en nuestra región», declaró el jefe del Estado turco en un mensaje en sus redes sociales.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

Este plan de paz contempla la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el fin del bloqueo marítimo de Estados Unidos. EFE

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