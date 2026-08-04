Turquía pide proteger la navegación en el mar Negro, tras ataques a cargueros

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Estambul, 4 ago (EFE).- Turquía ha pedido este martes «medidas de precaución» para proteger la navegación civil en el mar Negro, después de que dos buques de propiedad turca fueran atacados el lunes cerca del puerto ruso de Novorosíisk y al menos cuatro personas resultaron heridas.

«Hemos sabido que ayer, 3 de agosto, dos buques civiles de propiedad turca, el Yasar y el Nadezhda, sufrieron ataques de drones aéreos después de zarpar del puerto de Novorosíisk y que hubo varios heridos entre los que hay ciudadanos nuestros», señala un comunicado del Ministerio de Exteriores turco.

Describe como «muy preocupante» que «la guerra entre Rusia y Ucrania se expanda al mar Negro y afecte a buques civiles, pese a todas las advertencias».

«Reiteramos por lo tanto nuestro llamamiento a todos los implicados, empezando por los dos bandos en guerra, para que pongan en práctica inmediatamente medidas concretas para proteger la navegación en el mar Negro», concluye el comunicado.

El Nadezhda, un buque del tipo ro-ro, es decir, un transbordador de camiones, de propiedad turca y abanderado en Camerún, hacía la ruta del puerto de Samsún, en la costa norte de Turquía, al de Novorosíisk, para exportar fruta y verdura fresca a Rusia.

Ayer se hallaba a unas 20 millas náuticas (55 km) del puerto de Novorosíisk cuando el impacto de un dron provocó un incendio a bordo, causando heridas a cuatro marineros, tres de ellos turcos, que fueron evacuados por equipos rusos al puerto de Novorosíisk, según ha informado iel Ministerio de Transportes turco.

El Yasar, un buque de contenedores de 133 metros de eslora, abanderado en Panamá y propiedad de una empresa radicada en Samsun, partió el lunes al mediodía del puerto de Novorosísik y hacia las 13.30 GMT de hoy se hallaba a 25 millas al sureste del puerto, pero no hay datos sobre el ataque mencionado por Exteriores.

En las últimas semanas, tanto Moscú como Kiev han intensificado los ataques con drones contra cargueros civiles que se dirigen a los puertos del mar Negro, lo que ha causado la muerte de una docena de marineros en estos incidentes durante el mes de julio.

Turquía mantiene buenas relaciones tanto con Kiev como con Moscú, y reivindica por una parte la «soberanía e integridad territorial de Ucrania», a la que vende drones de combate, y por otra parte mantiene relaciones comerciales con Rusia, sin aplicar sanciones. EFE

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