Turquía pide que todos los socios de la OTAN participen en planes de defensa europeos

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Ankara, 7 jul (EFE).- Turquía alertó este martes, poco antes de inaugurarse la 36ª cumbre de la OTAN en Ankara, de que las «restricciones a la cooperación» en la industria armamentística «socavan la eficiencia» de la Alianza, y reclamó que las iniciativas europeas en esta materia sean «plenamente inclusivas para todos los aliados».

«El escenario está listo en Ankara (…) Turquía está preparada para recibir a los miembros de la OTAN en un momento que definirá el futuro de la Alianza», afirmó el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, en un comunicado publicado hoy en sus redes sociales.

Tras señalar que las amenazas que afronta la organización se han vuelto «más rápidas y más complejas», el jefe de la diplomacia turca consideró «esencial» que aumente la contribución europea a la defensa colectiva.

«Pero las restricciones a la cooperación entre las industrias de defensa socavan la eficiencia y ralentizan la respuesta. Estas limitaciones se han convertido en pasivos estratégicos», advirtió.

«Las iniciativas de defensa europeas deben seguir siendo plenamente inclusivas para todos los aliados de la OTAN. La cuestión fundamental no es solo cómo respondemos, sino cómo organizamos la cooperación de manera que refleje las realidades actuales», añadió el ministro,

El objetivo de Turquía es «una Alianza más cohesionada, más capaz y más resiliente», concluyó.

Por otro lado, la agencia estatal turca Anadolu informa de que la participación de la industria armamentística de su país en los planes europeos para fortalecer la defensa fue abordada por el ministro de Exteriores la víspera en un foro privado en Ankara.

Según detalló Anadolu citando fuentes diplomáticas, Fidan subrayó en dicho encuentro que tanto su país como el Reino Unido, que poseen industrias de defensa muy desarrolladas, deben ser considerados socios naturales e indispensables en la cooperación europea en materia de defensa, a pesar de no ser miembros de la Unión Europea (UE).

Turquía ha comenzado ya a penetrar en el mercado europeo y en 2025 exportó armas por valor de 10.500 millones de dólares, de los cuales 4.300 millones correspondieron a ventas en Europa, según datos de Haluk Görgün, director del organismo oficial de coordinación de la industria militar turca. EFE

DT-wr/ah