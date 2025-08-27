The Swiss voice in the world since 1935

Turquía presenta las obras de nuevo complejo militar del sistema antiaéreo Cúpula de Acero

Ankara, 27 ago (EFE).– Turquía presentó este miércoles las obras del nuevo complejo militar Ogulbey, cerca de Ankara, en el marco de su sistema defensivo antiaéreo ‘Cúpula de Acero’ (Steel Dome), con una inversión de 1.500 millones de dólares.

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, destacó durante un acto la importancia de los sistemas aéreos y advirtió que «ningún país que no pueda desarrollar sus propios radares y sistemas de defensa aérea puede mirar al futuro con confianza».

«La diferencia entre ‘estar sentado en la mesa o estar en el menú’ son los sistemas de defensa y ataque aéreo», afirmó el líder turco, cuyo Ejecutivo lanzó ‘Cúpula de Acero’ el año pasado.

El nuevo complejo militar pertenece a ASELSAN, una de las principales compañías del sector militar de Turquía.

En el acto de hoy también se inauguraron otras 14 instalaciones de ASELSAN valoradas en 280 millones de dólares.

Esta empresa militar, valorada en unos 15.000 millones de dólares y ubicada entre las veinte compañías de defensa más importantes del mundo, entregó hoy varios sistemas antiaéreos, como Hisar y Korkut, piezas clave de la ‘Cúpula de Acero’.

Este proyecto, lanzado en agosto de 2024, comenzó a desplegarse en el terreno desde comienzos del año.

Está considerado como un «sistema de sistemas» porque integra armamento, radares, productos electro-ópticos, módulos de comunicación y centros de mando fabricados en Turquía, un país miembro de la OTAN que hasta ahora en el sector militar dependía mucho de las importaciones. EFE

