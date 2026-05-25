Turquía reabre una de sus universidades privadas más prestigiosas poco después de cerrarla

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Ankara, 25 may (EFE).- La universidad turca Bilgi, con sede en Estambul, fundada en 1996 y una de las instituciones privadas más prestigiosas de Turquía, fue oficialmente reabierta la noche del domingo, después de haber sido clausurada el viernes, sin que se ofrezcan explicaciones ni de su cierre ni de su reapertura.

El decreto firmado por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el pasado 21 de mayo y publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, mediante el cual se anulaba la licencia de apertura de la universidad, ha quedado sin efecto por una nueva disposición oficial difundida la noche del domingo.

El breve texto que revierte la medida inicial, también firmado por Erdogan, no detalla las razones que motivaron tanto el cierre como la posterior reapertura de la institución, indican los medios turcos.

La reversión del cierre se produce después de que los estudiantes afectados en la recta final del curso académico se manifestaran y la decisión fuera muy criticada en las redes sociales.

La decisión de retirar la licencia de funcionamiento hacía referencia al artículo 11 de la ley del Consejo de Educación Superior de Turquía (YÖK), relativo a la «insuficiente supervisión académica y administrativa».

El decreto de cierre mencionaba que la fundación de la que depende la universidad ya había sido intervenida por el Gobierno, sin dar más datos.

La intervención judicial de la fundación Bilgi se produjo en septiembre pasado como parte de un juicio por supuestas irregularidades financieras del conglomerado empresarial Can Holding, dueño de 121 empresas, entre ellas cuatro importantes canales de televisión, y desde 2019 también principal financiador de la universidad.

Sin embargo, en aquel momento continuaba sin cambios la actividad académica de la universidad Bilgi, que dispone de tres campus en Estambul, con ocho facultades, unos 20.000 estudiantes y un millar de docentes.EFE

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