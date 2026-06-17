Turquía rechaza el informe de la Eurocámara que critica su falta de independencia judicial

Compartir

2 minutos

Estambul, 17 jun (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Turquía ha rechazado este miércoles como «infundado» el informe anual del Parlamento Europeo que evalúa el progreso de Turquía como país candidato y halla serias deficiencias democráticas, especialmente en la imparcialidad de la Judicatura.

El informe de la Eurocámara, adoptado este miércoles con 381 votos a favor, 107 en contra y 171 abstenciones, reafirma la voluntad de los Veintisiete de aceptar a Turquía como miembro de la Unión Europea, pero considera que el proceso es «imposible de reanudar» sin un progreso claro por parte de Estambul.

Critica especialmente «la grave erosión del Estado de derecho y la falta de independencia judicial, en el marco de una interpretación autoritaria del sistema presidencial», con «represión y procedimientos legales arbitrarios que la Judicatura turca aplica contra políticos, periodistas, abogados, activistas, artistas y cualquiera que se atreva a alzar una voz crítica».

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores turco rechaza el informe como «reflejo de una memoria ideológica de algunos miembros de la UE» que «intenta arrojar sombras sobre la actual agenda positiva» y está «lejos de una visión estratégica para el futuro de las relaciones Turquía-UE».

La nota de Exteriores rechaza «de forma contundente» los comentarios del informe sobre la falta de independencia judicial en Turquía, que equivalen a «difamaciones infundadas» contra el ministro de Justicia, asegura.

El informe de la Eurocámara recuerda que Turquía no ha aplicado las decisiones de su propio Tribunal Constitucional, ni las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ambos de obligado cumplimiento, que exigen la puesta en libertad de políticos como Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, encarcelados hace 9 años, o el filántropo Osman Kavala, en prisión desde hace 8 años.

También critica la oleada de procesos judiciales contra alcaldes del mayor partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, y condena firmemente «la destitución, diseñada políticamente, del presidente del CHP, Özgür Özel».

«Utilizar los procesos legales con motivos políticos y contradecir el principio de la independencia judicial es inaceptable», responde la nota del Gobierno turco. EFE

iut/ll/pcc