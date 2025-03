Turquía respalda el plan franco-británico de tregua aérea y marítima en Ucrania

3 minutos

Estambul, 7 mar (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, manifestó este viernes su respaldo al plan, propuesto el domingo pasado por París y Londres y aceptado también por Kiev, de instaurar una tregua parcial en Ucrania, suspendiendo ataques aéreos y marítimos.

«Apoyamos la idea de poner fin a los ataques por aire y por mar para aumentar la confianza entre ambos bandos y asegurar cuanto antes un alto el fuego», dijo Erdogan durante una reunión telemática con los máximos cargos de la Unión Europea (UE).

«Hemos prestado un resuelto apoyo a la integridad territorial e independencia de Ucrania, socio estratégico nuestro», declaró Erdogan en teleconferencia, según un comunicado de la Presidencia turca.

En el encuentro virtual, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, informó a los líderes de Turquía, Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia de las decisiones tomadas el jueves en el seno de la institución, confirmó la delegación de la UE en Ankara.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el domingo que había consensuado con el primer ministro británico, Keir Starmer, un plan para una gradual tregua en Ucrania, suspendiendo durante un mes bombardeos aéreos y marítimos y ataques contra infraestructuras energéticas.

El martes pasado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se adhirió a esta propuesta, de forma «inmediata, si Rusia hace lo mismo».

Rusia rechazó el jueves el plan de paz europeo, que incluiría además un eventual despliegue de tropas en Ucrania, y amenazó con medidas de respuesta, ya que para Moscú no hay distinción entre las fuerzas de la OTAN y los ejércitos de Francia y el Reino Unido.

«Eso significará no una híbrida sino una participación abierta, oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitirlo», dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en rueda de prensa.

Turquía mantiene una buena relación con Moscú y no ha implementado las sanciones contra Rusia adoptadas por la Unión Europea, pero al mismo tiempo se pronuncia a favor de una solución que respete la «soberanía e integridad territorial» de Ucrania, incluida Crimea.

Turquía lleva desde hace meses insistiendo en la necesidad de lograr «cuanto antes» un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, comprometiéndose a «hacer lo necesario» para facilitar las negociaciones, por ahora sin hallar eco.

Durante la reunión de hoy, Erdogan reiteró a sus interlocutores que la integración en la UE como miembro pleno sigue siendo el objetivo de su país, al tiempo que insistió en que la Unión no debe dejar de lado la industria de armamento turca en su plan de aumentar las capacidades de defensa de sus miembros.

Asimismo, consideró de «beneficio mutuo» que Bruselas planifique junto con Turquía todos los pasos en materia de seguridad, al tiempo que subrayó la importancia de «proteger en la máxima medida los lazos transatlánticos» para seguir siendo aliado de Estados Unidos. EFE

