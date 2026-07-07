Turquía sigue deteniendo a activistas y periodistas durante la cumbre de la OTAN

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Ankara, 7 jul (EFE).- La Policía turca detuvo este martes a varios manifestantes que protestaban en Ankara contra la OTAN, arrestos que se suman a otros centenares en los últimos días, en medio de una oleada represiva previa a la 36ª cumbre de la Alianza Atlántica, que comienza hoy en la capital turca.

Según informó el diario independiente Cumhuriyet, un número no especificado de personas se congregó a las 10:00 hora local (07:00 GMT) en el parque Kurtulus de la capital, convocadas por la plataforma ‘Coordinadora del No a la OTAN’ y desafiando la prohibición de manifestarse que rige en Ankara hasta el próximo viernes.

Testigos presenciales citados por el rotativo dijeron que la policía intervino con escudos antidisturbios, rodeó a los manifestantes y obligó a los periodistas presentes a alejarse del lugar para impedir que filmaran la operación.

Los mismos testigos aseguraron haber visto cómo varios manifestantes eran detenidos con las manos esposadas a la espalda y que uno de ellos parecía ser objeto de una violencia mayor en el interior de un furgón policial.

Entre los retenidos se encuentran varios líderes, diputados y portavoces de partidos y organizaciones izquierdistas.

Por otro lado, el periódico BirGün informó este martes de que su editor, Kayhan Ayhan, quien ha cubierto las audiencias judiciales del encarcelado alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem İmamoglu, fue detenido la pasada noche en su domicilio bajo la acusación de difundir «información engañosa».

En un comunicado, la Asociación de Periodistas ÇGD denunció hoy que Ayhan fue arrestado en virtud de la llamada ‘Ley de Desinformación’, una norma dirigida contra los profesionales de la prensa.

«La práctica de detener a periodistas bajo una ley que se ha convertido en un instrumento habitual para criminalizar el periodismo debe terminar», subrayó la asociación.

Asimismo, otro periodista, Hazar Dost, fue arrestado durante la noche del lunes «por haber asistido a una protesta en 2018», según reveló hoy Dogu Eroglu, redactor jefe de Ortak, un medio especializado en periodismo de investigación, afirmando que se trata de «un caso más en la ola de detenciones previas a la cumbre de la OTAN».

Cumhuriyet ha contabilizado ya más de 550 personas detenidas en redadas policiales domiciliarias en los últimos 20 días. EFE

DT-wr/ah