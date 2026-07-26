The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Turquía supera en la final a Brasil (3-1)

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Estambul, 26 jul (EFE).- La selección femenina de Turquía ganó este domingo por 3-1 a la de Brasil en la final de la Liga de Naciones, en Macao (China), y logró su segundo título en esta competición.

Las ‘sultanas de la red’, como se las conoce en Turquía, perdieron el primer set (23-25), pero se impusieron en los tres siguientes (25-23, 26-24 y 25-21).

Es el segundo título de la Liga de Naciones para Turquía desde la creación del torneo en 2018.

Brasil es la selección que más veces ha ganado este torneo (5), seguida de las de Estados Unidos e Italia, ambas con tres. EFE

iut/ism

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR