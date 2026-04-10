Turquía y Somalia inauguran la exploración de hidrocarburos en aguas profundas somalíes

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Nairobi, 10 abr (EFE).- El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, inauguró este viernes las operaciones de perforación en alta mar tras la llegada al país del buque turco Cagri Bey, bajo el acuerdo firmado en 2024 que otorga a Ankara derechos exclusivos de búsqueda de hidrocarburos en tres bloques de la costa somalí.

Según reportan medios locales, la ceremonia celebrada en el puerto de la capital somalí, Mogadiscio, contó con una delegación de Turquía encabezada por el ministro de Energía y Recursos Naturales de ese país, Alparslan Bayraktar, que calificó de «histórico» este momento.

«Nuestras conversaciones han reafirmado la sólida colaboración entre Somalia y Turquía, centrándose en la energía, los recursos naturales y la economía azul. La puesta en marcha del proyecto de perforación de Cagri Bey marca el inicio de una nueva etapa de progreso compartido», afirmó Mohamud en la red social X.

El despliegue del buque, que partió de Turquía el pasado febrero después de que otro barco turco llevara a cabo estudios sísmicos en aguas somalíes, marca el inicio formal de la exploración de petróleo y gas en aguas profundas de Somalia.

«Creemos que esta cooperación, basada en la confianza mutua, la fraternidad y la comprensión del desarrollo conjunto entre Turquía y Somalia, abrirá la puerta a un nuevo y fuerte período en las relaciones entre ambos países», afirmó Bayraktar en la misma plataforma.

Según la prensa somalí, el Cagri Bey, operado por la estatal Corporación Turca de Petróleo (TPAO, por sus siglas en turco), iniciará sus perforaciones en un pozo llamado Curad-1.

Somalia y Turquía anunciaron en julio de 2024 en Estambul un acuerdo por el cual el país africano otorgó a Ankara derechos exclusivos de búsqueda de hidrocarburos en tres bloques de su costa, en el océano Índico.

Bayraktar precisó entonces que los bloques estaban a profundidades marinas de entre 2.000 y 3.000 metros, por lo que esperaban que las perforaciones, si se hallan reservas de hidrocarburos, puedan alcanzar un total de 7.000 metros de profundidad.

Este pacto se firmó después de que ambos países aprobaran ese mismo año un acuerdo de cooperación económica y de defensa para permitir a Turquía desplegar sus fuerzas navales y defender las aguas somalíes durante diez años.

Ankara es un importante aliado para Somalia y ha apoyado a este país en sectores como la educación, la infraestructura y la salud, además de brindarle ayuda humanitaria y militar. EFE

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