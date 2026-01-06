Tusk: El respeto a integridad de los Estados europeos y la solidaridad son fundamentales

3 minutos

Berlín, 6 ene (EFE).- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó este martes que el respeto a la integridad de los Estados europeos y la solidaridad europea son fundamentales, al tiempo que afirmó que la renovada amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de su interés de hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia «ha despertado fuertes emociones» en Europa.

Tusk destacó que un tema imprevisto y no planificado durante la reunión de líderes de la Coalición de los Voluntarios para Ucrania en París será la cuestión de Groenlandia, según la agencia polaca PAP.

«Ha despertado emociones muy fuertes en toda Europa», señaló antes de partir a la capital francesa.

El primer ministro polaco indicó que ningún miembro de la OTAN debería atacar o amenazar a otro aliado.

«La OTAN perdería su sentido si dentro de esta alianza se produjeran conflictos o acciones agresivas mutuas», enfatizó, en línea con lo expresado la víspera por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

«Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial», dijo la mandataria danesa en una entrevista con la cadena ‘TV2’.

Tusk añadió que la solidaridad europea y el respeto a la integridad de los Estados europeos son cuestiones fundamentales y que Dinamarca puede contar con la solidaridad de toda Europa.

«Al mismo tiempo, Polonia es uno de los mejores ejemplos de que hay que hacer todo lo posible para que los vínculos europeo-estadounidenses, esos lazos transatlánticos, (…) no se vean afectados en los próximos días y meses como consecuencia de uno u otro anuncio, decisión o malentendido», afirmó.

El jefe del Gobierno polaco subrayó que le gustaría que en Washington quedara claro para todos que cualquier intento de desintegrar o socavar la esencia de la OTAN o del Tratado del Atlántico Norte no será aceptado en ningún país europeo.

Trump insistió el domingo en dos ocasiones en la necesidad de hacerse con esta isla ártica por cuestiones de seguridad, primero en una entrevista con «The Atlantic» y, luego, a bordo del Air Force 1 de regreso a Washington.

«No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania… Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días», dijo inicialmente en el avión presidencial Trump, para luego resaltar su valor estratégico.

El presidente estadounidense aseguró que Groenlandia está rodeada de barcos rusos y chinos «por todas partes» y que Dinamarca «no va a ser capaz» de garantizar su seguridad. EFE

cae/cg