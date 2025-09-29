The Swiss voice in the world since 1935
Tusk: los moldavos fueron valientes y salvaron la democracia al mantener el curso euroepo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Cracovia (Polonia), 29 sep (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, alabó este lunes la «valentía» del pueblo moldavo para resistirse a los intentos de Rusia de influir en las elecciones parlamentarias del domingo, al ganar en el pequeño país europeo el proeuropeismo en los comicios y así «salvar la democracia».

«Tenemos otro ejemplo de que no hay que ser grande (de tamaño) para ganar», señaló Tusk en el Foro de Seguridad de Varsovia, donde felicitó a su «amiga» Maia Sandu, presidenta de Moldavia por la victoria de su gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, por su victoria.

Tusk destacó que el pueblo moldavo «resistió la agresión rusa directa», no solo al otro lado del río Dniéster, en referencia a la barrera natural que separa a la región separatista moldava de Transnistria del resto de Moldavia y donde aún hay tropas rusas, sino también en Chisinau.

En la capital moldava hubo «agresión rusa, una brutal injerencia electoral», sostuvo.

«Pero ganaron (los moldavos proeuropeos), porque en sus mentes y sus corazones estaban convencidos de que no pueden rendirse», apuntó.

En un mensaje en la red social X, Tusk sostuvo además que los moldavos «no solo salvaron la democracia y mantuvieron el curso europeo, sino que también detuvieron a Rusia en sus intentos de tomar el control de toda la región». EFE

mag-cae/jgb

