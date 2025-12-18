Tusk: o damos dinero hoy o entregaremos sangre mañana

1 minuto

Berlín, 18 dic (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este jueves, el llegar a la cumbre europea, que los líderes del continente están ante la alternativa de dar dinero hoy, en alusión al uso de los activos rusos para ayudar a Ucrania, o entregar sangre el día de mañana para hacer frente a la agresión rusa.

«La alternativa es clara. O damos dinero hoy o entregaremos sangre mañana. Y estoy hablando de Europa», dijo Tusk a su llegada.

«Eso todo lo que tengo que decir hoy», añadió sin aceptar preguntas de los periodistas.

Los líderes europeos deberán decidir entre hoy y mañana sobre el uso de los activos rusos congelados para la ayuda de Ucrania.EFE

rz/alf