Tusk aboga por la autosuficiencia polaca en munición pesada con visita a nueva fábrica

Cracovia (Polonia), 11 ago (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, visitó este lunes una nueva fábrica de explosivos y munición en Bydgoszcz, en el norte de Polonia, que permitirá al país del este europeo alcanzar la autosuficiencia en munición de 155 y 120 mm gracias a unas inversiones de 275 millones de euros.

«La modernización del Ejército y el desarrollo de la producción de armas son procesos que llevarán años, pero la preparación total es crucial», dijo Tusk.

Según informó el jefe del Gobierno polaco, las instalaciones de Bydgoszcz convertirán a Polonia en uno de los mayores productores mundiales de TNT.

En diciembre de 2023, la producción anual de proyectiles de 155 mm en Polonia era de aproximadamente 5.000 unidades, mientras que este año se espera alcanzar los 30.000, con la objetivo de llegar a 200.000 anuales en los próximos dos años, lo que hará del país del Vístula uno de los pocos países europeos autosuficientes en este tipo de armamento.

Esta cantidad, según Tusk, debería cubrir el 100 % de las necesidades del ejército polaco para este tipo de proyectiles, uno de los componentes más demandados en la industria bélica pues, como recordó el primer ministro, en el conflicto de Ucrania «se utilizan más de 5.000 proyectiles diarios» de este tipo.

Tusk aseguró además que su país, a nivel geopolítico, «debe estar y estará preparado para diversas contingencias antes de 2027», un plazo que no marca «el fin ni el comienzo de nada», pero que responde a las «señales serias» que llegan de Washington y otros aliados sobre posibles escenarios en sólo dos años.

Por otra parte, Tusk insistió en que cualquier decisión sobre el futuro territorial de Ucrania y las condiciones de paz «debe ser acordada con la participación de Kiev» y subrayó que «es fundamental que tanto los socios europeos como la OTAN entiendan que las fronteras no pueden alterarse por la fuerza».

Tusk apuntó que la postura de los Estados europeos «es unánime» en cuanto a que el frente de combate actual en Ucrania debería ser el punto de partida para las negociaciones de paz, sin ceder más territorio ucraniano que el que ya está bajo control ruso.

Está previsto que el 15 de agosto se reúnan en Alaska (Estados Unidos) el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, para discutir un posible acuerdo de paz que podría incluir un intercambio territorial entre Rusia y Ucrania, que se negociaría en ausencia de la parte ucraniana. EFE

