Tusk aboga por que Europa y EE.UU. obliguen a Rusia a aceptar ya un alto el fuego

1 minuto

Berlín, 7 sep (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este domingo que EE.UU. y Europa deben conjuntamente obligar a Rusia a aceptar inmediatamente un alto el fuego tras el ataque masivo de las fuerzas rusas contra Ucrania la pasada madrugada, en el que resultó alcanzado el edificio del Gobierno ucraniano en Kiev.

«El ataque ruso contra los edificios gubernamentales de Kiev demuestra una vez más que seguir retrasando una reacción firme contra Putin y los intentos de apaciguarlo no tienen ningún sentido», escribió el jefe del Gobierno polaco en un mensaje de la red social X.

«Estados Unidos y Europa deben obligar juntos a Rusia a aceptar un alto el fuego inmediato. Tenemos todos los instrumentos para hacerlo», enfatizó, en lo que parece ser una referencia a nuevas sanciones contra el Kremlin.

En el ataque nocturno de Rusia con un número récord de drones fue alcanzada por primera vez desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 la sede del Gabinete de Ministros de Ucrania en Kiev.

El bombardeo provocó además al menos dos muertos y una veintena de heridos en la capital ucraniana. EFE

cae/amg