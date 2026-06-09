Tusk advierte que Polonia no acatará acuerdos sobre Ucrania pactados sin su presencia

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Cracovia (Polonia), 9 jun (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió este martes que su país no se sentirá vinculado por ningún pacto alcanzado en las negociaciones sobre la guerra de Ucrania bajo el formato «E3» (Reino Unido, Francia y Alemania) si Varsovia queda excluida de la mesa de negociación, y añadió que Polonia es «un actor imprescindible en la arquitectura de seguridad regional».

En una rueda de prensa en Varsovia, Tusk comentó la reciente exclusión de Polonia de las conversaciones de alto nivel sobre la guerra en Ucrania del pasado domingo y afirmó haber mantenido hoy «una extensa conversación» con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien le informó sobre los pormenores de la reciente cita en Londres.

En sus declaraciones, Tusk aseguró haberle comunicado a Merz que, «desde la perspectiva de Polonia, no nos vinculará ni respetaremos ningún acuerdo en el que no participemos», pues, dijo, «Polonia es un eslabón absolutamente esencial para las conversaciones serias sobre el futuro de Ucrania y la región».

Tusk también criticó la «fragmentación» que generan «estos formatos reducidos», y aseguró que otros socios europeos comparten este malestar.

Al referirse a las limitaciones impuestas por el formato E3, se refirió a España y señaló que «el problema es que cuando hay un «tres», nos enfadamos, y los italianos también. Cuando hay un «cinco», los españoles dicen: «Un momento, nosotros también somos un gran país europeo».

El líder polaco insistió en que, aunque alcanzar la unanimidad entre los 27 miembros de la UE es complejo, nadie debe actuar de forma unilateral.

«Debe quedar claro que nadie en Europa actuará como árbitro entre Rusia y Ucrania. En esta guerra, estamos del lado de Ucrania. Ucrania no puede perder esta guerra, Rusia no puede ganarla», dijo..

El pasado domingo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski se reunió en Londres con Merz; con el primer ministro británico Keir Starmer, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, para consolidar un eje político-militar europeo ante la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos a largo plazo en las negociaciones sobre la paz en Ucrania. EFE

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