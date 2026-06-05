Tusk advierte sobre posible escalada regional tras incidentes con drones en Rumanía

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Cracovia (Polonia), 5 jun (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, alertó este viernes sobre el aumento de las tensiones en Europa oriental tras los recientes incidentes con drones en Rumanía -el más reciente, la noche pasada, cuando estalló un dron marino ucraniano- y subrayó que «Europa debe estar preparada para escenarios de confrontación» crecientes.

Durante un encuentro con periodistas previo a la cumbre de la Unión Europea (UE) y los Balcanes Occidentales celebrada en Montenegro, Tusk dijo que los incidentes en Rumanía para Polonia no constituyen «una sorpresa».

«Como saben, estamos preparados. Ya advertí a nuestros socios europeos hace muchas semanas que se podían esperar diversos incidentes, escaladas, a veces intencionales, otras no, pero que la situación se encamina hacia la escalada y hacia mayores tensiones», afirmó.

«Es por eso que debemos estar preparados para ello y Polonia está trabajando para estarlo», subrayó Tusk.

Rumanía informó hoy de la explosión de un dron marino cerca del puerto de Constanza (este), que más tarde las autoridades ucranianas reconocieron como propio, aunque afirmaron que había sido desviado por Rusia con métodos de guerra electrónica.

Las operaciones de búsqueda posteriores localizaron tres drones marinos en total, lo que provocó la activación de planes de emergencia y la evacuación temporal de zonas costeras ante el riesgo detectado.

La Comisión Europea (CE) ha calificado estos hechos como una consecuencia directa de la agresión rusa contra Ucrania.

A finales del mes pasado, un dron ruso cruzó al este de Rumanía procedente del espacio aéreo ucraniano e impactó contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Galati, donde provocó dos heridos. EFE

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