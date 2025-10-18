Tusk afirma que la solidaridad europea con Ucrania es más importante que nunca

2 minutos

Berlín, 18 oct (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, subrayó este sábado la importancia de la solidaridad europea con Ucrania, tras la reunión el viernes en Washington entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

«Tras las conversaciones mantenidas ayer por el presidente Zelenski en la Casa Blanca y con los líderes europeos, una cosa está absolutamente clara: la solidaridad de Europa con Ucrania frente a la agresión de Rusia es hoy más importante que nunca antes», escribió en un mensaje en la red social X.

Tras su reunión con el jefe de la Casa Blanca, Zelenski mantuvo una conversación telefónica conjunta con Tusk y los líderes de Reino Unido, Alemania, Italia, Finlandia y Noruega, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El presidente ucraniano les informó del contenido de su «productivo y extenso encuentro» con Trump, según el comunicado difundido por la Oficina Presidencial ucraniana.

Los líderes coordinaron sus posiciones y acordaron que sus asesores de seguridad nacional discutirían los próximos pasos a seguir, añade.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Kornelius, por su parte, informó en un comunicado de que tanto el canciller, Friedrich Merz, como sus socios subrayaron la urgencia de los esfuerzos por lograr una paz justa y duradera para Ucrania.

Y garantizaron a Zelenski que ampliarán su apoyo para mover a Rusia a entablar negociaciones serias, lo que incluye aumentar la presión y el uso de los activos estatales rusos inmovilizados. EFE

egw/lar