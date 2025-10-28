Tusk anuncia reapertura de dos pasos fronterizos con Bielorrusia en noviembre

Cracovia (Polonia), 28 oct (EFE) – El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció este martes su aprobación para reabrir dos pasos fronterizos con Bielorrusia el mes que viene, los de Kuźnica-Bruzgi y Bobrowniki-Bierestovitsa, que se sumarán a los dos únicos que permanecen abiertos actualmente, los de Terespol y Kukuryki, después de que en septiembre se cerrase completamente la frontera entre ambos países.

Tusk realizó este anuncio durante su intervención en el Foro de Cohesión y Desarrollo Fronterizo de la Unión Europea en Białystok (este) y explicó que serán los pasos de Bobrowniki y Kuźnica los que volverán a funcionar, aunque lo harán «a modo de prueba».

El jefe del Ejecutivo polaco subrayó que, gracias a los esfuerzos conjuntos de Varsovia y sus vecinos bálticos, ahora es posible «asumir algunos riesgos con la apertura de estos pasos» y añadió que «los beneficios superan a los riesgos», en referencia a las rutas comerciales terrestres que permanecen cerradas, en el caso de Kuźnica-Bruzgi, desde 2021, y en el de Bobrowniki-Bierestovitsa desde febrero de 2023.

Tusk enfatizó que la reapertura de estas aduanas está sujeta a la coordinación con Lituania, país vecino de Polonia que recientemente cerró sus propios pasos terrestres con Bielorrusia tras la entrada de una gran cantidad de globos de contrabando de tabaco.

Además, el líder polaco advirtió de que, si por alguna razón la frontera tiene que cerrarse otra vez, no dudará «ni un instante» en dar la orden.

Tusk se refirió también al paso de Połowce, cuya reapertura está «descartada por ahora» debido a la existencia de un campamento militar en la zona.

En septiembre, Polonia anunció que se cerrarían los pasos fronterizos terrestres con Bielorrusia debido a los ejercicios militares ruso-bielorrusos Zapad-2025, que Tusk calificó de «una amenaza», a lo que se sumó también la entrada de 21 drones rusos en el espacio aéreo polaco en la noche del 9 al 10 de ese mes.

Más tarde reabrieron exclusivamente los pasos de Terespol y Kukuryki.

Por otra parte, hace solo unos días que la Guardia Fronteriza polaca descubrió un pasadizo subterráneo de unos 30 metros que conectaba el lado bielorruso con el polaco, mientras que hace unas semanas se halló otro túnel parecido. EFE

