Tusk celebra la victoria de Magyar en Hungría y anticipa vuelta a buenas relaciones

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Berlín, 12 abr (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, celebró este domingo la victoria del político conservador Péter Magyar en las elecciones legislativas de Hungría frente al ultranacionalista Viktor Orbán y anticipó la vuelta a las buenas relaciones entre sus respectivos países.

«Hungría, Polonia, Europa, ¡otra vez juntos!», escribió el mandatario polaco en un breve mensaje en X.

«¡Una victoria gloriosa, queridos amigos! ¡Ruszkik haza!», agregó, utilizando el eslogan húngaro «Rusos, marchaos a casa» popularizado durante la revuelta de 1956 contra la dominación soviética.

El Gobierno del centrista Tusk ha chocado en repetidas ocasiones con Orbán, bajo cuyo mandato Hungría entre otras cosas concedió asilo político a exaltos cargos polacos del anterior Ejecutivo del ultraconservador Ley y Justicia (PiS) acusados de diversos delitos en Polonia.

Además Tusk ha criticado duramente a Orbán por lo que considera su postura prorrusa y el bloqueo de ayudas comunitarias a Ucrania.

El escrutinio casi completo de las elecciones legislativas de Hungría confirmó este domingo la «súper mayoría» superior a dos tercios de los escaños del partido opositor Tisza, liderado por Magyar, que pone así fin a 16 años de Gobierno de Orbán.

Con el 94,6 % de los votos contados, el Tisza se lleva 138 de los 199 escaños de la Cámara, mientras que el hasta ahora gobernante partido Fidesz, solo obtiene 54 parlamentarios, frente a los siete de la formación extremista de derechas Nuestra Patria. EFE

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