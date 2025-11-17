Tusk confirma sabotaje tras la explosión de un artefacto en vía férrea Varsovia-Lublin

1 minuto

Cracovia (Polonia), 17 nov (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó este lunes un acto de sabotaje tras la explosión de un artefacto en la vía ferroviaria de la ruta Varsovia-Lublin.

«Lamentablemente, se han confirmado los peores temores. Un acto de sabotaje ha tenido lugar en la ruta Varsovia-Lublin. Un artefacto explosivo destruyó la vía férrea», escribió en un menaje publicado en su cuenta de X, en el que indicó que «se encontraron también daños en la misma ruta, más cerca de Lublin». EFE

mag/egw/lab