Tusk confirma sabotaje tras la explosión de un artefacto en vía férrea Varsovia-Lublin

Cracovia (Polonia), 17 nov (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó este lunes un acto de sabotaje tras la explosión de un artefacto en la vía ferroviaria de la ruta Varsovia-Lublin.

«Lamentablemente, se han confirmado los peores temores. Un acto de sabotaje ha tenido lugar en la ruta Varsovia-Lublin. Un artefacto explosivo destruyó la vía férrea», escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que indicó que «se encontraron también daños en la misma ruta, más cerca de Lublin». EFE

La explosión, que destruyó un tramo de la vía férrea cerca del pueblo de Mika (este), no causó víctimas.

El ministro del Interior y Administración, Marcin Kierwiński, también confirmó la naturaleza intencional del incidente, y publicó en redes sociales que «desafortunadamente, no cabe duda de que se trató de un acto de sabotaje».

Kierwiński indicó que tanto los servicios de emergencia como la fiscalía están llevando a cabo investigaciones en Mika, el pueblo más cercano, además de otro tramo de la línea férrea cercano a Lublin que resultó dañado.

Según los medios polacos, el domingo por la mañana, un maquinista informó por teléfono sobre irregularidades en la infraestructura ferroviaria cerca de la estación de Mika y una inspección inicial reveló daños en un tramo de la vía, lo que llevó a paralizar el tráfico ferroviario en ese tramo.

Como hecho similar y reciente, la noche del domingo, el tendido eléctrico aéreo resultó dañado en Puławy (centro), presuntamente porque alguien arrojó una cadena metálica sobre la línea eléctrica, lo que detuvo un tren de pasajeros con 475 personas a bordo en la ruta Świnoujście-Rzeszów.

El viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, señaló este lunes en la radio estatal polaca que «Polonia lleva tiempo lidiando con diversos tipos de sabotaje y que este podría ser uno de esos casos».

Hace unas semanas, tras la denuncia de unos operarios ferroviarios, se hallaron pruebas de manipulaciones sospechosas en el tendido férreo de un tramo cercano a Rzeszów (este), que podrían haber causado una colisión de convoyes. EFE

