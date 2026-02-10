Tusk crea un ‘Consejo del Futuro’ para hacer de Polonia una potencia tecnológica

2 minutos

Cracovia (Polonia), 10 feb (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este martes la creación del ‘Consejo del Futuro’, un nuevo órgano consultivo estatal diseñado para acelerar el desarrollo económico y hacer de la nación centroeuropea una potencia tecnológica mediante la innovación en sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología y la tecnología aeroespacial.

En una rueda de prensa en Varsovia, Donald Tusk explicó que el consejo, dirigido por el ministro de Finanzas y Economía, Andrzej Domański, tiene como misión principal «traducir el conocimiento científico en crecimiento económico» tangible.

«Un grupo de excelentes personas cooperará para lograr esta aceleración», dijo Tusk, quien añadió que «Polonia puede ser el mejor lugar de Europa en términos de tecnologías modernas y pensamiento creativo».

Por su parte, Domański enfatizó que la «soberanía tecnológica nacional» es una prioridad para Polonia, que «es ya la vigésima economía más grande del mundo, y con ambiciones de ir más allá».

El órgano está integrado por 18 miembros, entre los que figuran científicos, economistas y empresarios de empresas de vanguardia tecnológica y, como sugirió el primer ministro polaco, se espera también la colaboración del astronauta polaco Sławosz Uznański, quien pasó 20 días en la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2025.

En los últimos años, Polonia ha cuadriplicado su inversión en el sector aeroespacial y ha logrado hitos como el lanzamiento en 2024 del satélite EagleEye, el primero fabricado íntegramente en el país, y del primer cohete suborbital fabricado en Polonia, Amber, así como de la constelación de satélites PIAST con capacidades militares en 2025.

La primera tarea del consejo será identificar barreras regulatorias y proponer soluciones concretas para simplificar procedimientos administrativos que beneficien a las empresas tecnológicas.

Creotech Instruments, el mayor fabricante polaco de satélites, y SATLANTIS Microsats, empresa vasca líder en cámaras ópticas de alta resolución para espacio, firmaron en octubre de 2025 un acuerdo de colaboración para la producción conjunta de cinco satélites de observación terrestre para el Gobierno polaco, así como la creación de una filial de SATLANTIS en el país del Vístula. EFE

