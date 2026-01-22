Tusk dice a EEUU que debe entender la diferencia entre «dominación y liderazgo»

2 minutos

Bruselas, 22 ene (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este jueves que Estados Unidos debe «entender la diferencia entre dominación y liderazgo», tras las amenazas arancelarias y militares que el presidente Donald Trump, ha lanzado los últimos días sobre los países de la Unión Europea, en su intento por hacerse con Groenlandia.

«Como primer ministro polaco, siempre estaré dedicado a la relación transatlántica. Para nosotros, Estados Unidos es el socio más importante cuando hablamos de seguridad y siempre aceptamos el liderazgo de Estados Unidos», dijo Tusk en declaraciones a la prensa, a su llegada a la cumbre que los líderes europeos celebran hoy en Bruselas.

«Por eso es tan importante para todo el mundo, también para nuestros socios en Washington, entender la diferencia entre la dominación y el liderazgo», continuó Tusk.

Los Jefes de Estado y de Gobierno se encuentran hoy en una reunión extraordinaria para analizar qué rumbo debe tomar la relación transatlántica, un año después de la vuelta de Trump a la Casa Blanca.

Estaba previsto que inicialmente discutieran la posibilidad de aplicar aranceles contra Washington por valor de 93.000 millones de euros e incluso estrenar el instrumento anticoerción, dos opciones que se han alejado después del acuerdo que Trump ha anunciado sobre Groenlandia, tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«La coerción no es un buen método, especialmente en nuestra relación con nuestros socios transatlánticos. Construimos la Unión Europea para que la coerción no fuera la esencia de la política. Para mí es absolutamente claro», dijo Tusk. EFE

drs/ahg/jlp