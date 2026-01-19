Tusk dice que Polonia «está con el pueblo español» tras el accidente de trenes

1 minuto

Berlín, 19 ene (EFE).- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, expresó este lunes sus condolencias a las familias afectadas por el accidente de trenes que se produjo en Córdoba, en el sur de España, en el que han fallecido al menos 39 personas, y recalcó que el pueblo polaco está con el español en estos momentos difíciles.

«Mis más sinceras condolencias a las familias afectadas. Polonia está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles», escribió Tusk en español en su cuenta de la red social X.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga el domingo por la tarde con destino a Puerta de Atocha, en Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. EFE

