Tusk tilda de «sabotaje político» el bloqueo de Hungría al préstamo europeo para Ucrania

2 minutos

Cracovia (Polonia), 23 feb (EFE) – El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, acusó este lunes al Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de hacer un «sabotaje político» con su anuncio de que vetará el nuevo préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Kiev.

«Tanto Viktor Orbán como su Gobierno son un problema. Es un gobierno europeo, pero al mismo tiempo está planteando un sabotaje político que impide la entrega efectiva de ayuda a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa», dijo Tusk en una rueda de prensa.

El mandatario polaco, que habló en el centro de entrenamiento militar de Dęba-Lipa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, expresó su esperanza de que Europa «encuentre pronto una vía para superar este obstáculo».

Budapest justifica su veto por la interrupción del flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, y acusa a su vez a Ucrania de un supuesto «chantaje» tras suspenderse la recepción en Hungría de ese hidrocarburo ruso a través de un oleoducto dañado en ataques rusos.

Tras su encuentro, Tusk y su homólogo noruego anunciaron el inicio de negociaciones para firmar un nuevo tratado formal de cooperación.

La reunión entre ambos tuvo lugar en el Camp Jomsborg, una base financiada por Noruega con unos 860 millones de euros situada en territorio polaco donde instructores noruegos entrenan a tropas ucranianas.

Tusk destacó que en este lugar se materializa la «colaboración militar práctica» de los aliados a Ucrania para que ese país se defienda de Rusia «y defienda a todo el continente europeo».

Por su parte, Jonas Gahr Støre, resaltó las buenas relaciones bilaterales de su país con Polonia y dijo que «no hay otra nación a la que Noruega se haya acercado más en los últimos 40 años que Polonia». EFE

mag/smm/jgb