Tusk urge a Nawrocki y Zelenski a diálogo directo para salvar solidaridad frente a Rusia

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Cracovia (Polonia), 8 jun (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, hizo este lunes un llamamiento público al presidente Karol Nawrocki para que dialogue con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el fin de resolver la crisis diplomática que se desencadenó cuando Kiev dio el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) a una unidad militar.

A través de un mensaje en la plataforma X, Tusk instó hoy a los presidentes a mantener «una conversación directa y honesta antes de que las emociones destruyan nuestra solidaridad, que nació ante la amenaza de Rusia».

«La cooperación está en el interés de nuestros Estados y naciones, y el conflicto sólo beneficia a Moscú. Algo que es, probablemente, obvio para todos», enfatizó Tusk, quien señaló que realizaba este llamamiento público ya que hasta ahora «la diplomacia no ha dado resultados» en la actual disputa.

El origen de la disputa entre ambos países, que se reavivó el mes pasado, reside en la interpretación histórica: Varsovia considera un genocidio la masacre de civiles polacos en Volinia durante la Segunda Guerra Mundial a manos del UPA, mientras que en Ucrania se considera a esta organización como héroes de la resistencia antisoviética.

La tensión escaló después de que Zelenski impusiera a una unidad militar ucraniana el nombre «Héroes del UPA» -según Kiev, a petición de los propios soldados-, lo que provocó que Nawrocki pidiese que se le retire al presidente ucraniano la condecoración del Orden del Águila Blanca, el mayor galardón que otorga Polonia.

Por su parte, el ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski, se sumó este lunes al debate y señaló que resultaría «extraño» que Zelenski, que lucha contra Rusia, perdiera la distinción polaca, mientras la conserva el ex canciller alemán Gerhard Schröder, conocido por sus lazos con el Kremlin y «quien recibe dinero de Putin».

Kirilo Budánov, jefe de la oficina presidencial de Ucrania, visitó Varsovia el pasado viernes y sábado para mantener conversaciones con el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, y otros altos funcionarios, para presentarles propuestas destinadas a resolver la situación.

El gesto de Zelenski ha causado indignación en Polonia, donde ha sido criticado entre otros por el premio Nobel de la paz Lech Walesa o por el destacado líder de la oposición Przemysław Czarnek, que acusó este lunes al presidente ucraniano de «escupir sobre la sensibilidad» polaca pese a que si el país no hubiese ayudado a Ucrania, «hoy no sería presidente». EFE

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