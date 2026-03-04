Tuttle seguirá al frente de una Berlinale con foro consultivo y código de conducta

4 minutos

Berlín, 4 mar (EFE).- Tras la controversia surgida en torno a Gaza, la actual directora de la Berlinale, la estadounidense Tricia Tuttle, seguirá al frente del festival, que contará con un «foro consultivo» de nueva creación y deberá responder a un código de conducta, anunció este miércoles el ministro alemán de Cultura, Wolfram Weimer.

En su segunda reunión tras un primer encuentro de urgencia el jueves pasado para abordar el futuro de la Berlinale, el consejo de supervisión del KBB, el ente presidido por Weimer que está detrás este certamen anual, formuló «recomendaciones» para fortalecer el festival, con el fin de su desarrollo a largo plazo y de garantizar su aceptación social y estabilidad económica, agrega el comunicado.

Estas recomendaciones prevén, en concreto, la creación de un foro consultivo, así como la elaboración de un código de conducta para toda los eventos culturales patrocinados por el KBB.

El comunicado subraya que en la reunión de este miércoles, el consejo, que celebra la disposición de Tuttle a continuar con su labor y «lamenta que el activismo político haya interferido en el trabajo artístico de la última Berlinale», ha sentado las bases para el futuro del festival.

Además, el consejo reafirmó «su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y se sumó a la clara postura del KBB de proteger, promover y dar voz a las perspectivas judías».

Al mismo tiempo, la Berlinale debe prepararse para el futuro en términos de personal y finanzas, especialmente con vistas a la participación de la industria cinematográfica, los medios de comunicación y potenciales inversores, agrega la nota.

«Tricia Tuttle ha tomado en los últimos meses decisiones fundamentales con gran energía y ha mostrado a la Berlinale el camino para salir de una hace tiempo incipiente crisis. Le agradezco su disposición a continuar por este camino», declaró Weimer.

Agregó que tanto él mismo como el consejo de supervisión «acompañarán los procesos necesarios de forma constructiva».

«Con las recomendaciones aprobadas hoy, hemos sentado las bases para reforzar la aceptación social del festival. El arte y los artistas deben volver a ser el centro de la Berlinale», instó.

Tuttle, al frente de la Berlinale desde 2024 celebró la decisión del consejo de reafirmar su confianza en su dirección del festival.

«El gremio ha formulado una serie de recomendaciones que examinaremos detenidamente. Agradezco al consejo de supervisión el diálogo constructivo y que haya vuelto a destacar la importancia de la independencia de nuestro trabajo», añadió.

En el centro de la polémica están las declaraciones del cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, premio a la mejor Ópera Prima con ‘Chronicles From the Siege’, que en la gala de entrega de premios del 21 de febrero acusó al Gobierno alemán de ser «cómplice del genocidio en Gaza por parte de Israel» y lanzó en su discurso lo que el Gobierno calificó de «amenaza implícita».

«Nos acordaremos de todos los que estuvieron a nuestro lado y nos acordaremos de todos los que estuvieron en contra de nosotros, contra nuestro derecho a vivir con dignidad, o que eligieron el silencio», había dicho el cineasta.

A esto se sumó la publicación por parte del diario ‘Bild’ de una fotografía tomada supuestamente una semana antes, en la que la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, aparecía junto con el equipo de ‘Chronicles From The Siege’, varios de cuyos integrantes portaban la kufiya palestina y banderas palestinas.

La controversia ya surgió el primer día del festival por recriminaciones al jurado por no posicionarse sobre Gaza. EFE

egw/cph/fpa