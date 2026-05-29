U2, Waits, Primal Scream, entre los artistas del disco tributo al irlandés Shane MacGowan

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Dublín, 29 may (EFE).- U2, Tom Waits, Bruce Sprinsgteen o Primal Scream son algunos de los grupos y artistas que participarán en el álbum tributo a Shane MacGowan, el carismático líder irlandés de la banda de folk-punk The Pogues, fallecido en noviembre de 2023 a los 65 años.

La web oficial del músico ha confirmado la lista definitiva de las 36 contribuciones incluidas en un disco que saldrá al mercado el próximo 13 de noviembre con el título ’20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan’.

Según la discográfica Rubyworks, este homenaje estará disponible en ‘streaming’ y en tres formatos físicos: dos vinilos LP, tres cedés y una edición limitada tipo libro.

«No es posible expresar cuánto significa para mí y para la familia de Shane que esta extraordinaria colección de sus canciones sea interpretada como homenaje a él, a su obra y a la música irlandesa», señaló en el comunicado su viuda, Victoria Mary Clarke.

Según Clarke, este trabajo refleja una de las ambiciones y grandes pasiones de MacGowan cuando se conocieron a principios de los 80: llevar la música, la historia y la cultura irlandesas a todo el mundo a través de sus canciones.

«Le hacía sentirse como el hombre más feliz del mundo saber que había cumplido su misión, y que había muchos otros músicos que vinieron después de él y que tomaron esa antorcha y encendieron fuegos con ella en lugares que él ni siquiera había imaginado», destacó Clarke.

Varios de esos jóvenes artistas -recordó- aparecen en este álbum, así como otros que le precedieron e inspiraron, «con los que trabajó y a los que amaba y admiraba».

Como anticipo, Rubyworks ya publicó el pasado mes los sencillos ‘A Rainy Night in Soho’, interpretado por Springsteen, y ‘Haunted’, a dúo entre el actor Johnny Depp -amigo y padrino de Shane en su boda con Victoria- y la cantante dublinesa Imelda May.

Otro esperado dueto correrá a cargo de Hozier y la oscarizada actriz y cantante Jessie Buckley, quienes se atreverán con el clásico navideño de The Pogues ‘Fairy Tale of New York’.

Asimismo, la discográfica avanzó este viernes que U2 versionará el tema ‘Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah’, mientras que otra vieja gloria irlandesa, Bob Geldof, cantará ‘St John of Gods’.

Entre estos iconos del rock también figuran The Jesus & Mary Chain, Steve Earle, The Libertines y Dropkick Murphys, así como leyendas irlandesas de la talla de Glen Hansard, Damien Dempsey y Moya Brennan.

El toque contemporáneo, entre otros, lo pondrán artistas como Kingfishr, The Murder Capital, LYRA y Amble. EFE

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