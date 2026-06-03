UA: Las elecciones generales de Etiopía se celebraron en paz pero con problemas operativos

3 minutos

Nairobi, 3 jun (EFE).- Las elecciones generales del 1 de junio en Etiopía se celebraron de manera «pacífica, transparente y ordenada» pero con problemas operativos, afirmó este miércoles la misión de observación electoral de la Unión Africana, pese a que la votación no se pudo desarrollar en varias circunscripciones por inseguridad.

«En general, la misión observó que la votación se llevó a cabo de manera pacífica, transparente y ordenada, si bien se detectaron dificultades operativas y de acceso en algunos centros de votación», afirmaron los observadores en sus conclusiones preliminares.

La misión, liderada por el expresidente keniano Uhuru Kenyatta (2013-2022), presentó su informe este miércoles en una rueda de prensa en la capital etíope, Adís Abeba.

Los observadores afirmaron que el voto se desarrolló de forma «pacífica» en la casi totalidad de los colegios electorales visitados y destacó que hubo un «un alto grado de transparencia durante todo el proceso de votación» y que «los funcionarios electorales demostraron un alto nivel de cumplimiento de los procedimientos electorales».

La misión destacó, sin embargo, «dificultades operativas» por la gran afluencia de votantes, que llevaron a «la formación de largas filas y retrasos en el proceso de votación».

Pese a su valoración generalmente positiva, los observadores destacaron que la votación se produjo en un contexto marcado por la inseguridad, sobre todo en las regiones de Tigré, Oromía y Amhara.

«Mientras continúa el recuento, el escrutinio y otros procesos postelectorales, la misión insta a todas las partes interesadas a mantener la paz, actuar con moderación y contribuir a la conclusión ordenada del proceso electoral», aseveraron.

Más de 50 millones de etíopes estaban llamados a las urnas para las séptimas elecciones generales de Etiopía, en las que el Partido de la Prosperidad (PP), del primer ministro, Abiy Ahmed, partía como favorito indiscutible.

Los votantes debían votar una nueva composición de la Cámara de Representantes Populares (Cámara Baja del Parlamento), donde el partido que consiga la mayoría elegirá al primer ministro que encabezará el Gobierno federal durante los próximos cinco años.

Según informó la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE, en inglés), la jornada registró incidentes de seguridad que impidieron la votación en varios sitios de Amhara y Oromía y, como ya sucedió en los comicios de 2021, las elecciones no se celebraron en Tigré.

Esta región norteña, sumida en nuevas tensiones en los últimos meses, sufrió una devastadora guerra de 2020 a 2022 entre el Gobierno federal y los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigré (FLPT), partido en el poder entonces en la región y ahora ilegalizado, y que causó al menos 600.000 muertes.

Pocos dudan de la victoria del PP en un país en el que la oposición denuncia represión, el Estado controla la mayor parte de los medios de comunicación y que afronta conflictos armados por tensiones étnicas. EFE

lbg/pa/ah