UA condena ataque con drones en Egipto y pide que África quede fuera de guerras externas

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Nairobi, 31 jul (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, condenó este viernes «firmemente» el ataque con drones perpetrado el pasado 29 de julio contra embarcaciones atracadas en el puerto de Damieta, en el norte de Egipto, y advirtió de que el continente no debe convertirse en un escenario de propagación de conflictos externos.

En un comunicado, Youssouf subrayó que la agresión constituye una «grave violación de la soberanía y la integridad territorial» de un Estado miembro del organismo panafricano, e insistió en que la infraestructura civil estratégica de África no puede quedar expuesta a este tipo de amenazas.

El presidente de la UA expresó la «total solidaridad» de la organización con el Gobierno y el pueblo de Egipto, al tiempo que elogió la rápida y eficaz respuesta de las autoridades egipcias, la cual evitó pérdidas humanas, y manifestó su confianza en las investigaciones en curso para esclarecer las circunstancias del incidente.

Ante el aumento de la tensión, Youssouf hizo un llamamiento a la «máxima moderación» y a la desescalada, al tiempo que reafirmó el compromiso de la UA con el derecho internacional, la seguridad de la navegación marítima y la protección de las infraestructuras civiles.

Un buque de regasificación y otro de almacenamiento se incendiaron el pasado miércoles en el puerto de Damieta, aunque se desconoce el alcance de los daños, mientras que las autoridades egipcias no ofrecieron detalles, en ese momento, sobre las las causas del incidente.

Sin embargo, una fuente de seguridad egipcia dijo a EFE bajo condición de anonimato que el incendio fue provocado «por un dron de origen desconocido» que tuvo como objetivo «un tanque de almacenamiento estadounidense en el puerto de Damieta», aunque descartó que fuera lanzado por Israel, Irán o los rebeldes hutíes del Yemen, en un momento de máxima tensión en Oriente Medio.

Por su parte, la empresa de seguridad marítima Ambrey dijo en alertas en su página web que «un buque de GNL (gas natural licuado) de propiedad griega y bandera de Bermudas fue alcanzado por al menos un dron», mientras que «una instalación flotante de almacenamiento de GNL de propiedad de EE.UU. con bandera de las Islas Marshall» también sufrió el impacto en el puerto de Damieta.

Las autoridades egipcias no se han pronunciado sobre estas informaciones y todavía no han determinado las causas del incidente.

aam/fpa