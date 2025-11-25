UA y UE acuerdan reforzar cooperación contra la migración irregular y abordar sus causas

Luanda, 25 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) se comprometieron este martes a «fortalecer la cooperación profundizar» para «prevenir la migración irregular», así como a abordar sus «causas profundas».

«Nos comprometemos a fortalecer la cooperación mediante alianzas integrales, hechas a medida y mutuamente beneficiosas», señalaron los líderes de ambos bloques en la declaración conjunta publicada al término de su séptima cumbre, celebrada en Luanda, capital de Angola.

La UE y al UA abogaron por atajar «las causas profundas de la migración irregular y el desplazamiento forzado, en particular mediante el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y la estabilidad regional». EFE

