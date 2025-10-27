Uber afirma que puede operar en los aeropuertos de México tras decisión judicial

1 minuto

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- La plataforma de transporte de pasajeros Uber podrá operar en los aeropuertos mexicanos después de que una jueza federal concediera este lunes una suspensión definitiva de la norma por la que era legal detener a los conductores de la compañía que realizan viajes en estos espacios.

De esta manera, los conductores que estén realizando traslados de pasajeros usando la aplicación “no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal de los aeropuertos en lo que se resuelve el juicio de amparo”, expuso la empresa a través de un comunicado.

Uber expresó su confianza en que esta suspensión quede asentada en una resolución final y pidió al Congreso que “legisle sobre el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional”.

La empresa estadounidense destacó que la decisión afecta a los setenta aeropuertos mexicanos , especialmente de caraca la celebración del Mundial de Fútbol, que se celebrará de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

“Las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios, que son la carta de presentación de México hacia el mundo”, sentencia el documento

Uber llegó a México en 2013 y, en su décimo aniversario, la plataforma estaba presente en más de 70 ciudades de 30 estados, con productos como Uber Planet, Uber Assist, UberX, Uber para Empresas y Uber Eats. EFE

