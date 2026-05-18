Uber aumenta su participación en la alemana Delivery Hero hasta el 19,5 %

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Fráncfort (Alemania), 18 may (EFE).- La empresa estadounidense de servicios de taxi ha aumentado su participación en la compañía alemana de entrega de comida a domicilio Delivery Hero hasta el 19,5 %.

Delivery Hero informó este lunes de que Uber también tiene opciones para hacerse con otra participación del 5,6 %.

La empresa alemana dio la bienvenida al aumento de la inversión de Uber, que consideró es una confirmación de su estrategia empresarial.

Delivery Hero subió un 5,6 %, hasta 31,15 euros, en el índice MDAX de empresas medianas de la Bolsa de Fráncfort. EFE

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