Uber recortará el 23 % de su plantilla de recursos humanos

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Nueva York, 3 jun (EFE).- La empresa de servicios de transporte y reparto de comida Uber recortará el 23 % de su plantilla de recursos humanos bajo el liderazgo de la nueva presidenta, Jill Hazelbaker.

Hazelbaker, que asumió el cargo en mayo, aseguró en una nota recogida por la cadena CNBC que el objetivo es tener «una organización más conectada, moderna y operativamente excelente».

Así, explicó que algunos segmentos de la compañía son «complejos y fragmentados» y tienen «responsabilidades superpuestas, una propiedad poco clara y equipos que operan demasiado lejos de las empresas y los socios a los que dan soporte».

Por su parte, el director ejecutivo de la compañía, Dara Khosrowshahi, indicó en un memorando que estos «cambios son necesarios para maximizar la eficacia del equipo de recursos humanos y el enorme potencial que tenemos por delante».

Según dijo un portavoz a CNBC, estos recortes representan «bastante menos» del 1 % de sus 34.000 trabajadores.

Uber no especificó el motivo de la medida, pero CNBC destaca que la empresa utiliza agentes de inteligencia artificial (IA) para elaborar diversas tareas y ha establecido límites escalonados de gasto en estas herramientas.

El director de tecnología de la compañía, Praveen Neppalli Naga, apuntó recientemente que la empresa superó su presupuesto de IA para 2026 en solo cuatro meses, según CNBC y el medio The Information. EFE

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