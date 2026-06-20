Ubican a 33 de los menores haitianos en Chile y la policía defiende el proceso de ingreso

Compartir

3 minutos

Santiago de Chile, 19 jun (EFE).- La Policía de Investigaciones chilena (PDI) confirmó este viernes haber localizado a 33 de los 64 niños haitianos declarados inubicables por la Contraloría, tras una investigación sobre sus ingresos al país en 2025 que el gobierno de José Antonio Kast alertó como un proceso irregular.

La información fue ofrecida por el general de la PDI, Eduardo Cerna, en una conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda (sede de gobierno), junto a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, designada por Kast para liderar un grupo de trabajo interinstitucional «para agilizar la búsqueda de información».

«Es un trabajo articulado, una mesa intersectorial y en relación al informe de Contraloría, que hace alusión a 64 menores que no habían sido ubicados, de ellos ya hemos encontrado a 33 (niños) que están conviviendo con familias vinculantes, padres, madres y hermanos», declaró Cerna.

La investigación de la Contraloría apunta a que a través de diversos vuelos chárter entre enero y octubre de 2025, y en el marco de la reunificación familiar vigente en la legislación chilena, ingresaron al país 105 menores acompañados de al menos 12 adultos con quienes no tienen vínculos sanguíneos, señalando que el paradero de 64 de ellos era desconocido.

Basado en ese reporte, el jefe del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauerbaum, presentó una denuncia por supuestas irregularidades en la llegada a Chile de niños, niñas y adolescentes desde Haití, acusando un presunto caso de tráfico de menores y respaldando una estimación de 200 casos.

Cerna, no obstante, recalcó que los niños «están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o en ingreso regular» y que trabajan en corroborar «lo que ya está, que son las actas con las cuales fueron entregados a los adultos vinculantes. Los jóvenes entraron con su documentación, se verificó».

El funcionario explicó que debido a que el proceso se realizó en vuelos chárter, el ingreso se tramita en casetas de seguridad diferenciadas donde se revisa la documentación y luego un oficial de fiscalización reúne al menor con su familiar asentando la información en un acta.

«Ningún menor, como se quiso hacer saber, como que llegó al aeropuerto, pasó y salió», añadió descartando que se trate de ingresos sin verificación.

La ministra Wulf, por su parte, afirmó que «si bien el foco inmediato han sido los 64 niños y adolescentes, reforzaremos los protocolos y seguiremos avanzando en la articulación con los distintos organismos para consolidar la información y los datos disponibles».

Entre 2022 y 2025, Chile autorizó un total de 16.498 procesos de reunificación familiar de haitianos, la mayoría a menores de edad, según cifras oficiales.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimó en su último informe de población extranjera que en Chile residen un total de 188.131 personas provenientes de Haití, constituyendo la cuarta comunidad extranjera más grande del país y representando aproximadamente el 9,8 % de la población migrante total.

La gran mayoría llegaron en la ola migratoria de 2016, cuando los haitianos podían entrar como turistas sin visa y regularizar luego su situación si encontraban trabajo, algo que cambió a partir de 2018. EFE

mjr/mmm/nvm