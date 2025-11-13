Ubisoft retrasa la publicación de sus resultados y suspende su cotización en bolsa

1 minuto

París, 13 nov (EFE).- La compañía francesa de juegos de vídeo Ubisoft anunció que aplaza la publicación de los resultados del primer semestre de su ejercicio fiscal, que estaba previsto que comunicara este jueves al cierre del mercado, y también que va a suspender su cotización en bolsa.

Ubisoft indicó en un comunicado que ha pedido a Euronext, la empresa que gestiona la Bolsa de París, que se suspenda su cotización desde el viernes y hasta que publique los resultados, algo que debería suceder «en los próximos días».

En la última comunicación sobre sus resultados, el pasado 22 de julio, la empresa había indicado que en el primer trimestre su facturación se redujo un 3,9 % a 310,8 millones de euros.

Ubisoft ha atravesado una larga lista de incidentes en los últimos años que le llevaron a poner en marcha en 2023 un plan de reducción de costes.

El grupo chino Tencent, que entró en su capital en 2018, ha aumentado su participación desde entonces y actualmente es el segundo mayor accionista con casi el 10 %, sólo por detrás de la familia Guillemot con un 15 %. EFE

ac/rcf