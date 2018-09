“Para el Tribunal el caso es claro. La solicitud francesa era una ‘expedición de pesca’ en aguas turbias. No era lo suficientemente concreta como para sospechar de todos los franceses con una cuenta en el UBS”, dijo la periodista económica Charlotte Jacquemart a la radio pública suiza ( SRFEnlace externo ) el miércoles.

Rechazan solicitud de datos bancarios 02 de agosto de 2018 - 09:19 El Tribunal Administrativo Federal de Suiza (TAF) ordenó a la Administración Federal de Contribuyentes (AFC) no proporcionar a Francia detalles sobre 40 000 clientes bancarios del UBS afincados en ese país. En mayo de 2016 las autoridades fiscales francesas solicitaron la asistencia administrativa de la AFC. Querían detalles sobre los clientes del UBS que vivían o habían vivido en Francia. El organismo acordó su ayuda en febrero de 2018, pero el banco suizo UBS, junto con los titulares de cuentas, presentó una queja. En un fallo publicado esta semana, el Tribunal Administrativo Federal, con sede en San Gall, concedió la razón al UBS en cuanto a que las autoridades fiscales francesas no habían explicado por qué los contribuyentes habían incumplido sus obligaciones fiscales. “Para el Tribunal el caso es claro. La solicitud francesa era una ‘expedición de pesca’ en aguas turbias. No era lo suficientemente concreta como para sospechar de todos los franceses con una cuenta en el UBS”, dijo la periodista económica Charlotte Jacquemart a la radio pública suiza (SRF) el miércoles. “El juicio es un gran éxito para el UBS y requirió mucho esfuerzo. En una primera audiencia, el UBS luchó para ser designado parte en el caso y para acceder a los archivos franceses”, dijo Jacquemart. “El veredicto es un reproche al TAF”. Sin embargo, el caso puede pasar al Tribunal Federal si surgen preguntas fundamentalmente importantes, o si se trata de un caso particularmente significativo, algo que decidirá esa misma instancia. Suiza ha empezado a intercambiar datos fiscales con muchos países de manera automática, una medida que facilita detectar a los evasores de impuestos, pero se trata de datos bancarios actuales y futuros, mientras que el presente caso tiene que ver con información anterior.