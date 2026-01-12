UBS insiste en que planes suizos sobre fondos de reserva le perjudicarían a nivel global

2 minutos

Ginebra, 12 ene (EFE).- El mayor banco de Suiza, UBS, emitió este lunes un informe de evaluación sobre los planes de las autoridades nacionales para aumentar sus fondos de reserva, donde insistió en que estas medidas le perjudicarían a nivel internacional y van en dirección opuesta a la creciente desregulación en Europa y Estados Unidos.

En el documento, UBS reitera su oposición a la exigencia de que el banco conserve fondos de reserva para cubrir eventuales pérdidas en situaciones de crisis aguda que cubran íntegramente sus filiales extranjeras con fondos propios, cuando actualmente el monto requerido ronda el 60 %.

Según UBS, los nuevos requisitos supondrían aumentar los fondos de reserva hasta alrededor de 23.000 millones de dólares (19.600 millones de euros), algo que según la entidad «generaría elevados costes» para el banco, en detrimento del sector financiero suizo y de la economía nacional en general.

«Suiza no debe promulgar leyes que estén hechas únicamente para una sola empresa», criticó en el informe, ya que los nuevos requisitos que Berna estudia desde hace meses se refieren únicamente a entidades de «importancia sistémica», y sólo UBS entraría dentro de esa categoría a nivel nacional.

Las tensiones entre UBS y el gobierno alimentaron en 2025 rumores de que el banco podría abandonar Suiza y fijar su sede global en Estados Unidos, algo que sus directivos han negado públicamente, aunque ello no ha reducido el temor en el país a perder su mayor entidad bancaria.

UBS se encuentra todavía en el proceso de reestructuración derivado de su adquisición de Credit Suisse en 2023, y fue precisamente la crisis de esta segunda entidad, que estuvo a punto de entrar en quiebra, la que ha motivado los planes de las autoridades suizas para evitar que se repitan situaciones límite como aquella en el futuro. EFE

abc/cg