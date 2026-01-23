Ucrania, Rusia y EE. UU. empiezan en Emiratos su primera reunión de paz trilateral

(Actualiza con información de Zelenski)

Odesa (Ucrania), 23 ene (EFE).- Los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos han empezado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, su primera reunión trilateral para buscar una salida negociada al conflicto, según informó una fuente al portal de noticias ucraniano Interfax-Ucrania.

Antes del comienzo de la reunión, los negociadores ucranianos hablaron por teléfono con el presidente, Volodímir Zelenski, de las cuestiones a tratar y los resultados que espera el jefe del Estado ucraniano, según dijo el propio mandatario en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform.

«Todos entienden qué hay que hacer. Hemos debatido el marco de la conversación, el tema y el resultado deseado», afirmó Zelenski.

«El grupo (de negociadores) se determinará directamente sobre el terreno y reaccionará en el momento, dependiendo de cómo sea el diálogo, porque será en este formato por primera vez en mucho tiempo», señaló.

Horas antes Zelenski había firmado un decreto con la composición del equipo negociador ucraniano.

Éste está encabezado por el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, e integrado también por el líder del grupo parlamentario oficialista ‘El Servidor del Pueblo’, David Arajamia, así como el nuevo jefe de la Oficina Presidencial, Kirilo Budánov, entre otros asesores y altos cargos de los servicios de inteligencia y castrenses, como el jefe del Estado Mayor General, Andrí Gnátov.

Por su parte, la delegación rusa está liderada por el almirante Ígor Kostiukov. También se encuentra en Abu Dabi el asesor económico del Kremlin, Kiril Dmítriev.

EE.UU. está representada por sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.

Tanto Witkoff como el presidente Zelenski han afirmado que la cuestión que queda por resolver es el reparto de la región del Donbás del este de Ucrania.

«La cuestión del Donbás es clave. Se debatirá, así como la modalidad de cómo las tres partes la ven en Abu Dabi hoy y mañana», afirmó Zelenski este viernes a los medios, según Ukrinform.

Rusia ocupa la mayor parte de ese territorio, que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk, y exige que Ucrania se retire de la zona que aún controla.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este viernes que las tropas ucranianas deben retirarse incondicionalmente de todo el Donbás para que pueda arreglarse el conflicto. EFE

