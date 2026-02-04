Ucrania, Rusia y EEUU se reencuentran en Abu Dabi para negociar la paz

afp_tickers

4 minutos

Rusia amenazó el miércoles con continuar los ataques en Ucrania si Kiev no acepta sus condiciones, justo cuando negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses se reunieron de nuevo en Abu Dabi en busca de una salida diplomática a casi cuatro años de guerra.

Varias rondas diplomáticas entre las partes no han logrado alcanzar un acuerdo para acabar con el conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado con la invasión rusa de febrero de 2022.

El principal escollo de las conversaciones es el destino del territorio del este de Ucrania.

Rusia exige que Kiev retire sus fuerzas de gran parte de la región oriental del Donbás, incluyendo zonas ricas en recursos naturales, y el reconocimiento internacional de que las tierras tomadas en la invasión le pertenecen.

Pero Kiev insiste en que el conflicto se debería congelar en las actuales líneas de frente y rechaza un retiro unilateral de sus fuerzas.

Este miércoles, el Kremlin insistió en que proseguirá con su ofensiva hasta que Ucrania acepte sus condiciones.

«Mientras que el régimen de Kiev no tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará», declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El portavoz de la diplomacia ucraniana, Gueorgui Tykhy, indicó que Kiev espera de estas reuniones «saber lo que realmente quieren los rusos y los estadounidenses». Precisó que se trata de «temas militares y político-militares».

– «Prepararnos para lo peor» –

Para negociar con el jefe del Consejo de Seguridad ucraniano, Rustem Umerov, Rusia envió a su director de inteligencia militar, Ígor Kostiúkov, un oficial naval sancionado por países occidentales por su papel en la invasión de Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump mandó a Abu Dabi a su enviado internacional, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

Según Diana Davitian, portavoz de Umerov, la primera jornada de negociaciones concluyó y continuarán el jueves.

Rusia, que ocupa casi el 20% del país vecino, ha amenazado con tomar el resto de la región de Donetsk si fracasa el diálogo.

Ucrania ha advertido que ceder territorio envalentonaría a Moscú y que no firmará un acuerdo que no disuada a Rusia de volver a invadir.

Kiev aún controla una quinta parte de la región de Donetsk.

Si continuara avanzando al ritmo actual, el ejército ruso tardaría otros 18 meses en conquistar toda la región, según un análisis de la AFP, aunque las zonas que siguen controladas por los ucranianos incluyen centros urbanos fuertemente resguardados.

Rusia también reclama como propias las regiones de Lugansk, Jersón y Zaporiyia, y tiene porciones territoriales en al menos otras tres regiones del este ucraniano.

La mayoría de los ucranianos rechaza un acuerdo que otorgue tierras a Moscú a cambio de paz, según varias encuestas, y muchos consideran inconcebible ceder territorios que sus soldados han defendido por años.

En el campo de batalla, Rusia ha ido avanzando en detrimento de la vida de muchos de sus soldados, con la intención de desgastar al ejército ucraniano.

Este miércoles, un bombardeo ruso contra un mercado en la ciudad de Druzhkivka (este) causó al menos siete muertos y 15 heridos, anunció el gobernador regional Vadim Filachkin.

Zelenski ha presionado a sus apoyos occidentales para que aumenten su dotación de armas e intensifiquen la presión económica y política sobre el Kremlin.

– Todo el mundo «harto» –

Cientos de miles de ucranianos han sufrido cortes recurrentes de calefacción y electricidad en Kiev por los masivos bombardeos rusos, que dañaron gravemente la red energética de la capital.

Los ucranianos son escépticos sobre el desenlace de las negociaciones.

«Creo que todo es solo un espectáculo para el público», opinó Petro, un vecino de Kiev. «Debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor», declaró a la AFP.

En Moscú, por el contrario, los rusos consultados son más optimistas.

«Todo el mundo espera, todo el mundo es muy optimista sobre estas negociaciones», asegura Larisa, una jubilada con familia en Ucrania y seres queridos en el frente.

«Esto tiene que terminar algún día, todo el mundo está harto», abunda Anton, un ingeniero de 43 años.

bur-jc/brw/phz/mas-jvb/mas/erl/an