Ucrania aclara que no exportará armas hasta la segunda mitad de 2026

Kiev, 7 nov (EFE).- Ucrania no finalizará los primeros contratos para la exportación de las armas que su industria de defensa fabrica en cantidades superiores a las que necesita su Ejército hasta la segunda mitad de 2026, según explicó este viernes el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había dicho previamente que el programa para la exportación de armas debía ser puesto en marcha en noviembre y que Ucrania abrirá este año en Berlín y Copenhague oficinas para la venta de su armamento.

“El mercado de las exportaciones de defensa funciona por inercia: los primeros contratos reales se esperan no antes de la segunda mitad de 2026”, dijo Umérov citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Zelenski explicó en octubre que Ucrania planea empezar a exportar excedentes de material militar de producción propia, como drones marinos y ciertos sistemas de artillería, para ganar dinero que pueda invertirse en la fabricación a mayor escala de armas que sí precisa en mayor volumen su Ejército.

Ucrania ha disparado durante la guerra la producción propia de armamento y ha desarrollado y probado en condiciones de combate numerosos sistemas nuevos que aspira a ofrecer a los aliados que le ayudan con dinero y armas. EFE

