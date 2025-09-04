Ucrania afirma en la ONU que necesita una misión militar de fuerzas aliadas frente a Rusia

Naciones Unidas, 4 sep (EFE). – La viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, afirmó este jueves en la ONU que su país necesita una «misión militar de aliados sobre el terreno» para hacer frente a la invasión rusa, o de lo contrario la guerra «continuará».

Durante un debate en la Asamblea General sobre los territorios ocupados de Ucrania, Betsa agradeció a los 35 países que se han unido a la Coalición de Voluntarios, que se reúne hoy en París y de la que su país espera obtener garantías concretas de seguridad por tierra, mar y aire que disuadan a Rusia de volver a invadir su territorio una vez termine la actual guerra.

En este sentido, aseguró que Ucrania necesita «una misión militar de fuerzas aliadas sobre el terreno» o de lo contrario, «la guerra continuará».

Momentos después de su intervención, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que 26 países de la Coalición de Voluntarios se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a «estar presentes en tierra, mar o aire» para aportar garantías de seguridad a Kiev.

«Rusia no se detendrá por sí sola. Se detendrá solo cuando nosotros, como comunidad internacional, la paremos mediante una presión común que incluya sanciones políticas, económicas y financieras», aseveró Betsa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

La diplomática también insistió ante la ONU en que Ucrania «nunca» reconocerá a los territorios ocupados por Rusia y reiteró que su país «luchará por su integridad territorial y su restauración».

Además, subrayó que si bien Ucrania está «comprometida» con la paz, «no se puede ignorar la actitud descarada de Rusia al atacar sus ciudades a plena luz del día mientras su líder difunde propaganda en China».

Betsa se refería a la reunión que mantuvieron este martes Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, después de que ambos escenificaran el lunes junto al primer ministro indio, Narendra Modi, su sintonía en la 25 cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, respondió hoy a la ucraniana asegurando que los territorios ocupados de Ucrania «son fruto de la imaginación de los dirigentes del régimen de Kiev» y que en realidad estos son «nuevas entidades de la Federación de Rusia, que pasaron a formar parte del país tras una votación libre de sus residentes».

Asimismo, acusó a su país vecino de ser un «régimen nazi» que llevó a cabo «una política deliberadamente de rusofobia» y que accedió al poder con el respaldo de Occidente.

No obstante, aseguró que Rusia sigue dispuesta a participar en negociaciones políticas y diplomáticas para poner fin a la guerra, pero indicó que para que la paz «sea verdaderamente duradera» se debe tener en cuenta «a las nuevas realidades territoriales que surgieron después de que Crimea y otras cuatro regiones pasaran a formar parte» del país. EFE

